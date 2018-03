Aaviksoo hinnangul on praeguse tööturu jaoks liiga palju kõrgharituid

Kas meie tööturu jaoks on liiga palju kõrgharidusega inimesi, küsis Jaak Aaviksoo, kes pidas ettekande tänasel Rektorite Nõukogu ja haridusministeeriumi ühiskoosolekul. Oma küsimusega juhtis ta tähelepanu asjaolule, et ühe eagrupi lõikes saab kõrghariduse iga teine inimene, kuid tööturul nõuab kõrgharidust vaid iga kolmas töökoht, kirjutab ERRi portaal Novaator.

Rektor Jaak Aaviksoo arutles, et kõrgharidus annab suurema sissetuleku, mis peaks põhinema kasvanud tööviljakusel. Kõrgharitud töötaja töö on viljakam, toob rohkem kasu nii talle endale suurenenud sissetuleku või palgana, ja kaudselt maksude kaudu ühiskonnale tervikuna.

Kõrgharitud inimesed saavad rohkem palka kui nende kesk- või põhiharidusega eakaaslased. Samas saavad Eesti kõrgharidusega inimesed keskharidusega inimestest vaid 20 protsenti rohkem palka, kuid meie naaberriikides on see vahel 30-40 protsenti. Tasulise kõrgharidusega riikides on see vahel koguni 50-60 protsenti. "Kas olukord, kus iga teine ühes eagrupis olev inimene saab kõrghariduse, vastab meie tööturu proportsioonile ehk kas meil ei ole liiga palju kõrgharitud inimesi?" küsis Aaviksoo.

Aaviksoo soovis sellega juhtida tähelepanu, et kõrgharidust nõudvaid töökohti tuleb juurde luua.

