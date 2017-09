ABB Grupp omandab megatehinguga ettevõtte GE Industrial Solutions

ABB Grupp teatas, et plaanib omandada GE üleilmseid elektrifitseerimislahendusi pakkuva ettevõtte GE Industrial Solutions 2,6 miljardi dollari eest.

ABB loodab viie aastaga saavutada umbes 200 miljoni dollarilise kulusünergia, mis saab olema ülioluline asjaolu GE Industrial Solutionsi tulemuslikkuse tõstmisel partneritega samale tasemele. Tehingu ja üleüldise väärtuse loomise osana on ABB ja GE nõustunud välja arendama pikaajalise strateegilise tarnesuhte GE Industrial Solutionsi ja praegu GE pakutavate ABB toodete vahel.

Ettevõttel GE Industrial Solutions on tugevad kliendisuhted üle 100 riigis ja toimiv baas, mis on kindlalt kanda kinnitanud ABB suurimal turul Põhja-Ameerikas. GE Industrial Solutionsi peakontor asub Georgia osariigis Atlantas ja ettevõttes töötab maailma eri paigus kokku 13 500 inimest. 2016. aastal oli äriühingu käive umbes 2,7 miljardit dollarit, kusjuures EBITDA oli ligikaudu 8% ja amortisatsioonieelne ärikasum 6%.

„Koos GE Industrial Solutionsiga tugevdame oma üleilmset teist positsiooni elektrifitseerimise valdkonnas ja parandame märgatavalt ligipääsu ahvatlevale Põhja-Ameerika turule," rääkis ABB tegevjuht Ulrich Spiesshofer. „Kui võtta arvesse varasemat ja meie pikaajalist strateegilist tarnesuhet GE-ga, loob tehing meie aktsionäridele olulist väärtust."

„Koos GE Industrial Solutionsi meeskonnaga täidame oma hästi koostatud plaanid distsiplineeritult, et tõsta see äri kui ABB üleilmse pere osa partneritega samale tasemele," lisas Spiesshofer. „Järgmine samm on aktiivne portfellihaldus, mida jätkame kooskõlas meie strateegiaga Next Level, et tugevdada konkurentsivõimet peamiselt Põhja-Ameerika turul."

Loe veel

„See ühendus toob kokku kaks üleilmset ettevõtet, mis pakuvad laialdast elektrikaitse- ja jaotussüsteemide valikut," rääkis GE tegevjuht John Flannery. „ABB väärtustab meie inimesi, valdkonna teadmisi ja võimet tegutseda segmentides, kus omame laialdasi teadmisi ja kogemusi. GE saab kasu ka laiemast strateegilisest tarnesuhtest ABB-ga, sest kaks ettevõtet teevad koostööd."

GE Industrial Solutions ühendatakse ABB elektrifitseerimisseadmete divisjoniga, mille tulemusena luuakse ainulaadne üleilmne portfell ning mitmekülgne valik Põhja-Ameerika ja üleilmsetele klientidele. Kliendid saavad kasu ABB uuenduslikust tehnoloogiast ja ABB Ability digitaalsest valikust koos GE Industrial Solutionsi täislahenduste ja juurdepääsuga turule. Omandamisega kaasneb pikaajaline õigus kasutada GE kaubamärki. GE Industrial Solutionsi juhtkond jätkab ABB-ga ja viimane arendab ka oma kogenud müügitiimi. Pärast tehingu sõlmimist on sellel elektrifitseerimisseadmete EBITA-le esialgu pidurdav mõju. ABB on võtnud eesmärgiks taastada elektrifitseerimisseadmete 15-19% sihtmarginaal 2020. aasta jooksul.

„See omandamine tugevdab meie kui elektrifitseerimise valdkonnas eelistatud partneri positsiooni nii üleilmselt kui ka Põhja-Ameerikas," märkis ABB elektrifitseerimisseadmete divisjoni juht Tarak Mehta. „Ootame koostööd GE Industrial Solutionsi ning ABB klientide ja turustuspartneritega, et luua sellel väga atraktiivsel põhiturul meie divisjonile uusi võimalusi. Meil on kindel ühendamiskava, et kasutada ära selle ühenduse sünergia ja tuua ühendatud ettevõtted 2020. aastaks tagasi sihtmarginaali vahemikku."

ABB elektrifitseerimisseadmete divisjon varustab üleilmse partnerite võrgustiku ja lõppklientide kaudu iga päev kliente maailma eri paigus üle 1,5 miljoni tootega. Divisjon pakub mitmekülgset portfelli, mis hõlmab madal- ja keskpingeseadmeid ning -lahendusi nutikamaks ja töökindlamaks elektrivarustuseks alates alajaamast kuni pistikupesani.

Tehingu pärast on ABB otsustanud varem välja kuulutatud aktsiate tagasiostuprogrammi edasi lükata. Eeldatavasti kinnitatakse tehing lõplikult 2018. aasta esimeses pooles, olenevalt tavapärasest regulatiivsete kinnituste saamise ajast.