Abilinnapea mures: majandus kasvab, vabu töökohti tuleb juurde, aga töötus suureneb pidevalt

Tänavu aasta oktoobriga võrreldes oli töötuid novembris 161 võrra rohkem. Kui oktoobris registreeriti Tallinnas 7651 töötut, siis novembris juba 7812.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on töötute tõusutrend muret tekitav, seda enam, et Eesti majandus on jätkuvalt tõusuteel ning samuti kasvab vabade töökohtade arv. „Samas on positiivne, et töötuse tase viis aastat tagasi oli märgatavalt kõrgem, kui see on tänavu,“ sõnas Mölder.

Abilinnapea lisas, et vajadus spetsialistide ja oskustööliste järele on kasvamas, kuid paraku tööjõuvajadus ja inimeste oskused on statistikale tuginedes lahus. „Toetame, et riik tagaks suuremas mahus ümberõpet ning Tallinn püüdleb selles suunas, et lähiaastatega olukorda märkimisväärselt parandada,“ lisas Mölder.

Eelmise aasta novembriga võrreldes on aga registreeritud töötute arv tõusnud lausa ligi 1000 inimese võrra. 2016. aasta novembris registreeriti Töötukassas 6988 töötut. Samas liigub aga Tallinnas ka vabade töökohtade arv tõusujoones. Kui oktoobris registreeris Töötukassa Tallinnas 1227 vaba töökohta, siis novembris juba 1311.

Linnaosade lõikes on tänavu kõige enam töötuid registreeritud Lasnamäel – 2463, järgnevad Põhja-Tallinn 1358ne, Mustamäe 1077ne ja Kesklinn 850ne registreeritud töötuga. Eelmisel aastal olid needki arvud tunduvalt väiksemad. Eelmise aasta samal ajal registreeriti Lasnamäel 2232 töötut, Põhja-Tallinnas 1103, Mustamäel 995 ja Kesklinnas 759 töötut.