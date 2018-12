Absurdne idee või täiesti loogiline plaan? Muuga sadamas tegutseva Transiidikeskuse omanik hakkab ka hüperluupi arendama

Mööda toru suurel kiirusel konteinerite transportimine Hamburgi sadamasse ja sellest välja – see on HHLA ja USAs tegutseva teadusarendusettevõte HTT ühine nägemus, ütles ettevõtte pressiteate vahendusel. Kuna mõlemad ettevõtted tahavad näha seda visiooni ka realiseeruvat, otsustati luua ühisfirma.

Selle eesmärk on arendada välja ja hiljem ka asuda turustama transpordisektorile mõeldud hüperluupi, mis aitaks just merekonteinereid ühest kohast teise viia. Esialgu lepiti kokku testide läbiviimiseks vajaliku ülekandejaama ehituses HHLA terminali Hamburgi sadamas ja merekonteinerite transporti võimaldava hüperluubi arendamises.

HHLA juhatuse esimehe Angela Titzrathi sõnul tahab ettevõte hüperluubiga täiendada oma senist transpordivõrku Saksamaal. Soovist olla nö väravaks tulevikku soovib HHLA rakendada kõige moodsamaid lahendusi, et vähendada senist survet Hamburgi sadama transporditaristule. Tema hinnangul aitaks hüperluup kasutada Hamburgi terminali senisest efektiivsemalt.

Teadupärast on hüpeluubi eesmärk transportida inimesi ja kaupu väga suurel kiirusel. Vaakumitehnoloogia kasutamisel võib see küündida isegi 1000 km/h-ni. Praegu on selline inimeste transportimiseks mõeldud katsetee ehitamisel Toulouse’i linna Prantsusmaal. Esimesed hüperluubi testsõidud peaksid Euroopas aset leidma juba järgmisel aastal.

HHLA tegutseb praegu kolmes linnas Euroopas. Lisaks Hamburgile kuuluvad ettevõtte võrgustikku ka Odessa ja Tallinn.