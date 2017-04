Adamson: mind kutsuti Starmani gruppi ehitama, läks teisiti

Eile lõpetas Starmani uus omanik Elisa juhatuse liikme lepingu ettevõtet alla kahe aasta juhtinud Aivo Adamsoniga, kelle sõnul kutsuti tema sinna Starmani gruppi ehitama, kuid uus omanik otsustas teisiti, kirjutab Äripäev.

"Mind kutsuti sinna ikkagi Starmani gruppi ehitama. Olid olemas Leedu üksus ja Eesti üksus, see tähendab, et me tahtsime toimetada üle piiri. Täna otsustasid omanikud teistpidi – Leedu müüdi ära (Elisa sai Starmani Eesti äriüksuse omanikuks, Leedu osa jäi endistele omanikele Polaris Investile ja Com Holdingule - toim) ja Elisa toimetab ainult Soomes ja Eestis. Kuna Leedu lahutamisega Starmani gruppi ju enam pole, siis on selge, et ka selle management'i pole enam tarvis," selgitas ta.

