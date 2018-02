Adcash investeeris miksomakseid vahendavasse ettevõttesse

Ettevõtluskonkursil auhindu võitnud Adcash investeeris mikromakseid vahendavasse ettevõttesse Zlick LTD. Investeeringu mahtu osapooled ei avalda.

Online- ja mobiilireklaame ligi 200 riiki vahendav Adcash oli ka üks esimesi Taxifysse investeerijaid. Investeering Zlicki toetab ettevõtte globaalset laienemist.

Zlick.it on Eestis sündinud startup, mille eesmärgiks on internetis tasuliste teenuste eest maksmise protsessi lihtsustamine. Peale ühekordset autoriseerimist on võimalik tasuda digitaalse sisu eest ühe klikiga ja tasu liidetakse automaatselt sinu mobiiltelefoni arvele. Antud lahendus võimaldab näiteks kirjastajatel rakendada lihtsat ja arusaadavat maksumüüri oma sisutoodete müügiks. Lisaks kirjastajatele keskendub Zlick.it ka annetuste ja kuulutusportaalide tasuliste teenuste vahendamisele üle kogu Euroopa.

Adcashi tegevjuht ja asutaja Thomas Padovani ütles, et usub Zlicki meeskonna suutlikusse luua lahendus, mis muudaks inimeste meediatarbimist ja selle eest tasumise viisi. "Neil on kindel tulevikuvisioon maksemeetodite osas. Tegemist on ühe lihtsaima tootega, mida oleme näinud ning see sobib väga hästi kirjastajatele," ütles ta.

Novembri lõpus investeeris ka AS Ekspress Grupp 750 000 eurot Zlick LTD-sse.