Admiral Markets ja Fundwise alustasid koostööd. Mis on selle sisuks?

„Fundwise'i kaudu ellu viidud edukad projektid on tõestanud, et ühisinvesteerimise järele on nõudlus nii kasvuettevõtete kui ka investorite seas. Admiral Markets näeb valdkonnas häid arenguvõimalusi ning seetõttu otsustasime sõlmida Fundwise'iga koostööleppe," ütles Admiral Markets AS-i juhatuse esimees Sergei Bogatenkov. Ettevõte investeeris Fundwise'i 100 000 eurot.

Fundwise'i juhatuse esimees Henri Laupmaa märkis, et näeb koostöös Admiral Marketsiga väga head potentsiaali. „Oleme alustanud ühist analüüsi, kuidas muuta ühisinvesteerimine veelgi atraktiivsemaks ning kaasata ettevõtetesse rohkem investoreid nii Eestist kui ka mujalt."