Admiral Markets saab osutada teenuseid klientidele Tšehhis

Admiral Markets teatas 22. mail Tallinna börsile, et finantsinspektsiooni juhatuse otsuse alusel lõpetab Admiral Markets Tšehhis asutatud filiaali kaudu investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamise alates 11. juunist käesoleval aastal.

Finantsinspektsioon ei ole keelanud Admiral Marketsil teenuste osutamist Tšehhis, teatas ettevõte.

„Siinkohal kinnitab Admiral Markets, et klientidele jätkatakse teenuste osutamist piiriülese tegevusloa alusel ning klientide kohapealses tehnilises, sh keelelises, teenindamises abistab meid sõsarettevõtte Admiral Markets UK Ltd Tšehhi filiaal. Seega on Admiral Marketsi Tšehhi klientide huvid jätkuvalt kaitstud,“ ütles Admiral Marketsi tegevjuht Sergei Bogatenkov.

Admiral Marketsi võlakirjad on noteeritud Nasdaq Balti börside võlakirjanimekirjas ning võlakirjadega kaubeldakse Nasdaq Tallinna börsil.