Admiral Marketsi omanikud: Eesti kaotab oma positsiooni Euroopa Liidu Silicon Valleyna

Maailmas möllab krüptorahahullus, mis algas siis, kui bitcoin’i väärtus hakkas umbes aasta tagasi robinal kasvama. E-münte ja token’eid hakkas tulema nagu seeni peale vihma. On ausaid tegijaid, aga on ka pettureid. Paljuski on see maailm veel tundmatu ja reguleerimata. Krüptorahandus baseerub plokiahela tehnoloogial, mis samuti kogu maailmas aina enam kanda kinnitab. Plokiahel eemaldab igasugustest süsteemidest vahendajad ehk näiteks valimiste puhul konktreetse serveri, kuhu info tuleb. Plokiahel toimib jagatud platvormil, kus info kodeeritakse. Sellesse häkkida on võimatu. Plokiahelat kasutatakse juba praegu ka mitmes Eesti süsteemis, aga selle levik aina kasvab. Admiral Marketsi omanikud Alexander Tsikhilov ja Dmitri Lauš väidavad, et Eesti on selles valdkonnas rongist maha jäämas.