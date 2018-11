Admiraliteedi silla rajamine on takerdunud kohtuvaidlusesse

Tallinna Sadam plaanis alustada veel selle aasta lõpus arhitektuurikonkursiga välja valitud efektse lahtikäiva jalakäijate silla ehitamist üle Admiraliteedi basseini, mis aitaks reisijatel kergema vaevaga, ilma veekogule ringi peale tegemata, A- ja D-terminalide vahet liikuda. Augustis väljastas linn ehitusloa, käsil on hange projekteerija leidmiseks, tulemused peaksid selguma novembri lõpuks. Tallinna Sadam on juba ka Admiraliteedi basseini sillaehituseks ette valmistanud, näiteks viinud sealt ära ehitust segavad ujuvkaid, et järgmisel aastal töödega pihta hakata.

Sild peaks valmima Hollandi ja Läti arhitektide tandemi SIA Witteveen + Bos Latvia kavandi "New Balance 100" alusel, mis arhitektuurikonkursil välja valiti.

Pikalt kavandatud imposantset jalakäijate silda aga ei pruugigi tulla.

Vahetult Admiraliteedi basseini ääres, aadressil Lootsi 11, mis on tuntud Overalli majana, asub veel üks ettevõte, Lootsi Holding.

Kuivõrd plaanitava silla alguspunkt jääks nende büroo vahetusse lähedusse, on nad selle ehitamise plaanist tõsiselt häiritud. Suisa niivõrd, et vaidlustasid linna ehitusloa halduskohtus, kuivõrd neile teadaolevalt pidi sild neist märksa kaugemal ja väiksemana rajatama.

Kohut käiaksegi Tallinna linnaplaneerimisameti, mitte Tallinna Sadamaga.