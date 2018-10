Adven Eesti ostis Graanul Investi soojuse tootmise ärisuuna

Leping allkirjastati reedel Adven Eesti ning Pelletiküte AS-i juhatuse liikmete poolt. Omandamise tulemusena hakkab Adven soojusega varustama Kose kaugkütte piirkonda, kus on kolm katlamaja koguvõimsusega 5,5 MW. Lisaks omandas Adven veel seitse üle Eesti asuvat ärikliendi varustamiseks rajatud katlamaja, koguvõimsusega ligi 9 MW. Klientide varustamine energiaga jätkub samadel tingimustel kuna soojuse müügilepingud tulevad äriüksuse koosseisus koos varadega üle ning kehtivad edasi.

Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen on sõlmitud tehinguga igati rahul. „Meie fookus on puidul ja selle väärindamisel ning soojuse tootmine on viimaste aastate kiire kasvu järel kujunenud pigem kõrvaltegevuseks. Oleme aruteludega jõudnud selleni, et mõistlik on kõrvalisemast ärist väljuda, et saaksime rohkem rõhku panna oma põhitegevusele. Seetõttu otsustasimegi usaldada katlamajad Advenile, kui oma ala eksperdile ning keskenduda ise pelletite tootmisele ja uute suundade arendamisele,“ põhjendas Kirjanen otsust.

Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinami sõnul on taoline leping kasulik mõlemale osapoolele. „Iga ettevõtte jaoks on vähemal või rohkemal määral eesmärgiks olla oma valdkonnas parim ning tagada järjepidev organisatsiooni kasv. Mitut tegevust põhifookuses hoides on keeruline sellist eesmärki efektiivselt täita. Seetõttu leian, et Graanul Investi otsus soojatootmine loovutada ettevõttele, kes tegeleb sellega põhitegevusena, on igati mõistlik ning nad on heaks eeskujuks teistele tootmisettevõtetele. Samas võimaldab ettevõtte kasv koos professionaalse üle-eestilise meeskonnaga tõsta Adveni efektiivsust ning seeläbi pakkuda klientidele veelgi suuremat lisandväärtust,“ selgitas Heinam.