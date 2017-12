Advokaadibüroo ostis eralennuki, et Silicon Valley vahet reisida - seal elamine oleks palju kallim

Foto: Andres Putting

USA osariikide elukalliduse vahel on kohati nii suured käärid, et näiteks üks Houstoni advokaadifirma ostis endale 3 miljoni dollari eest eralennuki igakuisteks lendudeks San Francicosse sealsete klientidega kohtumiseks, sest see tuleb odavam kui Silicon Valleys kontor avada ja sinna püsivalt inimesi palgata, kirjutab CNBC.