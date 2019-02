Advokaat Aleksander Tsuiman: isikuandmete kaitse regulatsioonides on tunda tormituuli

Sama lugu on paljude pluginate ning SaaS (inglise keeles software-as-a-service) lahenduste kasutamisega ettevõtete töös - ka sel puhul võib väga lihtsalt juhtuda, et teie kontrolli all olevad isikuandmed on kättesaadavad ettevõtetele, mis asuvad kolmandates riikides.

Brexit on viimastel aastatel olude sunnil kujunenud igapäevaterminiks ning üha reaalsema ohuna on tajutav Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahelise leppeta lahkumise stsenaariumi realiseerumine. See stsenaarium võib tuua kaasa olukorra, kus Ühendkuningriik võrdsustub (vähemalt mingiks ajaks ning lihtsustatult) andmekaitseõiguse mõttes eelnevas lõigus näitena toodud Indiaga. See tähendab, et ettevõtted, kelle majandustegevus on mingil moel seotud Ühendkuningriigiga, peaksid hoolikalt läbi mõtlema, kas neil toimub ka isikuandmete edastamist Ühendkuningriiki ning kas Ühendkuningriigis olevad ettevõtted saavad ligi infole, mis puudutavad Euroopa Liidu residentide andmeid.

Juhul, kui see nii on, on soovitatav selle teemaga ennetavalt tegeleda ning kindlustada kaitsemeetmete olemasolu, et äritegevus saaks häirimatult jätkuda. Teema olulisusele ning kiireloomulisusele on juhtinud tähelepanu nii Andmekaitse Inspektsioon oma Facebooki lehel (kättesaadav siin) kui ka Euroopa Andmekaitsenõukogu oma teavituses (kättesaadav siin).