Advokaat lajatab | Isikuandmete kaitse seaduse fiasko tagajärg: poliitikute küündimatus põhjustas õigusvaakumi

Nutta saime aga sellepärast, et tarbetu ja poliitilisest kasust motiveeritud diskussiooniga tõmmati vesi peale ka mitmetele eelnõus olevatele olulistele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse rakendusnormidele, mille tõttu on nüüd oluliselt raskendatud kehtivast õigusest arusaamine ja selle järgi juhindumine. Toon allpool vaid mõned näited.

Esimene suur probleem seisneb selles, et täna jätkuvalt kehtiv isikuandmete kaitse seadus on vastu võetud varasema eurodirektiivi alusel, mis kaotas kehtivuse 25. mail 2018. aastal seoses uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega. Eestis täna kehtiv isikuandmete kaitse seadus lähtub sellest, et Andmekaitse Inspektsioon teostab järelevalvet ainult nimetatud seaduse ja selle alusel vastu võetud õigusaktide üle. See omakorda tähendab, et inspektsioonil puuduvad võimalused teostada riiklikku ja haldusjärelevalvet uue üldmääruse täitmise üle. See plaanitigi lahendada uue eelnõu vastuvõtmise ja jõustamisega, mis lükkus nüüd vähemalt sügisesse.

Loe veel

Lühidalt öeldes tähendab see seda, et isikuandmete kaitse üldmäärus kui üleliiduline õigusakt küll kehtib, kuid selle valvekoera Eestis ei ole. Andmekaitse Inspektsioon saab teostada järelevalvet ainult 2007. aastast pärit siseriiklikult vastu võetud seaduse üle, mille kehtivus oleks pidanud algselt plaanitu järgi lõppema juba 25. mail. Inspektsioonile ei jäta see muud võimalust, kui tõlgendada kehtivat ja üksjagu vananenud seadust uue üldmääruse vaimus, mis kujuneb kindlasti proovikiviks nii inspektsioonile, teistele valdkonna praktikutele kui ka üksikisikutele, ettevõtetele ja asutustele.

Teine ja eelpool kirjeldatuga haakuv probleem tuleneb sellest, et Eestis puudub ametiasustus, kelle pädevusse kuuluks võimalus rakendada üldmäärusega tutvustatud trahve ja sunnirahasid, mis võivad ulatuda kuni 20 miljoni euroni või 4 protsendini ülemaailmsest eelmise aasta käibest.

Kui esimesena kirjeldatud probleemid võivad leida lahenduse loomingulise tõlgendamise abil, siis trahvi ja sunniraha kohaldamisega on olukord teine - nende kohaldamine on igal juhul välistatud kuniks siseriiklikult on jõustatud õigusaktiga sätestatud, millisel asutusel on õigus viia läbi vastavad menetlused ja määrata seejuures trahv või sunniraha.

Riigikogu menetlusest tagasi võetud eelnõu järgi olidki need õigused sõnaselgelt sätestatud Andmekaitse Inspektsioonile.

Ilmselt võivad ettevõtjad ja asutused nüüd mõnevõrra kergendatult hingata, sest täna kehtiva seaduse järgi on trahvi maksimumsummaks vaid 32 000 eurot, millist ülemmäära ei ole inspektsioon teadaolevalt praktikas ka kordagi kohaldanud.

Olematuks ei muuda see aga tõsiasja, et rakendusnormide puudumisega rikub Eesti Vabariik Euroopa Liidu ees eksisteerivat kohustust tagada liidu õiguse tõhus rakendamine, mis võib omakorda viia trahvimenetluse algatamiseni Eesti Vabariigi vastu.

14. juunil esitas valitsus uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu muudetud kujul parlamendile tagasi. Loodetavasti jõutakse selle vastuvõtmiseni juba sügisel.