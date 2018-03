Advokaat: prokuratuur peaks kaitsma ka erasektorit, mitte ainult ennast

Riik tegutseb tublisti riigi enda korruptsiooniga ehk juhtumitega, kus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnikud on varastanud riigi raha. Kuid riik ei peaks kaitsma ainult seda, kui varastatakse inimestelt riigi kätte usaldatud raha, vaid ka seda, kui varastatakse raha, mis on usaldatud ettevõtete või inimeste kätte, tõdes Cobalt Eesti juhtivpartner Jaanus Mody Äripäevale.

See pool on tema sõnul täiesti unaruses ning teeb nukraks, kui üks nn ettevõtja varastab korraliku ettevõtja tagant miljoni või mitu, siis riigil pole ressurssi sellega tegeleda.

Tõsi, prokuratuur on viimastel aastatel väitnud, et hakkavad selle küsimusega tegelema. Paraku näitab Mody sõnul aga praktika, et üle poolte erasektori varguste puhul ei taheta üldse menetlust alustada ja kui seda lõpuks ikka tehakse, siis pannakse toimik kõige alumisse sahtlisse.

Loe pikemalt Äripäevast.