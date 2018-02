Advokaat selgitab: ebatäpne müügikuulutus võib tuua kaasa rahalise nõude

Kinnisvara müügikuulutus Foto: Tiit Blaat

Müügilepingute puhul ei ole praktikas harvad vaidlused, mis saavad alguse sellest, et müüdud asja kättesaamise järgselt avastab ostja, et asi on puudustega. Näiteks soetab ostja endale eramu või sõiduki, kuid avastab lepingu sõlmimise järgselt, et eramul või sõidukil on olulised vead, mis takistavad selle normaalset kasutamist.