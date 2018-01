Advokaat selgitab seadusemuudatust: töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Selle aasta jaanuarist jõustus töövaidluste lahendamise seadus, mis asendab tervikuna senist individuaalse töövaidluse lahendamise seadust. Seadusega reguleeritakse töövaidluskomisjonis lahendatavaid töövaidlusi.

Kui seni võis töövaidluskomisjoni esitada rahalisi nõudeid kuni 10 000 eurot, siis uue seaduse alusel ei ole enam rahalise nõude piirmäära. Seega võib nõude suuruseks olla kasvõi miljon eurot.

Eriti hea võimalus on see, et kui rahalise nõude kogusumma ei ületa 6400 eurot, võib töövaidluskomisjoni juhataja ainuisikuliselt ja omal algatusel menetleda sellise rahalise nõude avaldust kirjalikus menetluses. See säästab eelkõige oluliselt poolte ajalist ressurssi. Mis omakorda tähendab seda, et nõude esitamisel või sellele vastuvaidlemisel tuleb oma seisukohti selgelt tõendada.

Lisaks on töövaidluskomisjonis võimalik läbi viia lepitusmenetlus ning samuti sõlmida kompromiss, mille kinnitab töövaidluskomisjoni juhataja määrusega.