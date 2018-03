Advokaat soovitab: milliseid küsimusi peaks ettevõtte juht uute andmekaitsereeglitega valmisolekuks endalt küsima?

Isikuandmed Foto: Scanpix, Panther Media

Keegi meist ei taha, et meile teenust osutav ettevõte meie kohta käivate andemetega lohakalt ümber käiks. Me ei ju ei soovi, et meie andmetele oleks ligipääs neil, kellel selleks õigust ei ole või kes võiksid andmeid kurjalt ära kasutada.