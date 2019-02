Advokaat: uus seadus sunnib kaubamärkide omanikke valvel olema

Praeguseks on üle 25 aasta kehtinud kaubamärkide registreerimisel kord, mille puhul Patendiamet kontrollib esitatud taotluste puhul nii seda, et kaubamärk ei ole kaupa kirjeldav kui ka seda, et see ei ole liiga sarnane varasematele juba registreeritud kaubamärkidele ja ärinimedele. Seega on kõik esitatud taotlused käinud läbi Patendiameti filtri ning varasemate kaubamärgiomanike vaidlustada jäid piiripealsed juhtumid. Varasemate kaubamärkide omanikud on võinud olla siiani kindlad, et ka ilma nende sekkumiseta ei jõua kaubamärgiregistrisse nende kaubamärgiga identset tähist identsete kaupade ja teenuste osas. See muutub peale kaubamärgiseaduse muudatuse jõustumist aprillis 2019.

Alates aprillist 2019 Patendiamet ei kontrolli enam taotluste (sh juba menetluses olevate) puhul, kas soovitud kaubamärk on identne või sarnane varasemate kaubamärkide või ärinimedega ega keeldu sellel põhjusel registreerimast. Patendiamet teeb registreerimise otsuse ka juhul kui taotleja soovib saada õiguskaitset kaubamärgile “TELIA” sideteenuste osas või “KALEV” kommide osas ehk varasema kaubamärgiga identsele märgile.