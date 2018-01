Aeg hakkab otsa lõppema. USA valitsusaparaat võib rahata jääda

Täna südaööl saabub tähtaeg, kui USA kongress peaks saatma Donald Trumpile allkirjastamiseks seaduse, et valitsus saaks tööd jätkata ja et vältida riigiasutuste rahapuudusel sulgemist. Kui seda ei saabu, suletakse laupäevast alates USA ametiasutused, kirjutab Reuters.

USA esindajatekoda kiitis neljapäeva öösel seaduse heaks hääleteenamusega 230 poolt, 197 vastu. Nüüd on pall senati käes, kus immigratsiooniseaduse tõttu valitsevad suured erimeelsused demokraatide ja vabariiklaste vahel, mis on leidnud pingete kandumise USA valitsuse rahastamise vormi, mistõttu senatis võidakse seadus põhja lasta.

USA president Donald Trump leidis USA aja järgi juba varahommikul aega, et säutsuda Twitteris ja süüdistada demokraate.

„Vaja on demokraate, et senatis seadus läbi läheks, kuid nad soovivad illegaalset sisserännet ja nõrka piiri. Kas tuleb valitsuse sulgemine?“ säutsus ta. Trump oleks pidanud täna pärastlõunal lendama Floridasse puhkama, kuid jätab nüüd reisi ära.

Vabariiklased on senatis enamuses, kuid vaja on lisaks kõigile vabariiklastele vähemalt üheksat demokraatide häält, et seadus jõustada. Lisaks demokraatide tugevale vastasseisule on vähemalt kolm vabariiklast öelnud, et praeguses vormis nad seaduse poolt ei hääleta.

Kui valitsus ei saa luba tõsta võlalage ehk võlga suurendada, peavad ministeeriumid ja ametid hakkama tegevusi rahapuudusel piirama.

Tüliõunaks on 700 000 noort dokumentideta immigranti, kelle riigist väljasaatmist demokraadid ei tolereeri.