Aeroflot keelas töötajatel kontoris kaameraga telefonide kasutamise

Lennufirma esindaja kinnitas väljaandele, et peadirektor Vitali Saveljevi korralduse eesmärk on informatsioonialase ohutuse tagamine. Peene põhjenduse sisu on, et firma tahab panna piiri infoleketele.

Viimane infoleke ehk just eelnimetatud korralduse foto on tehtud mobiiltelefoniga, mis kinnitab ilmekalt sellise korralduse vajalikkust, lisas lennufirma esindaja.

Foto ja videovõimekusega telefone võivad edaspidi tööl kasutada vaid loetletud ametikohtadel olijad.

Sarnase piirangu rakendas 2005. aastal ka Lukoil, kui kõik töötajad pidid Moskva peakorterisse sisenedes telefonid välja lülitama või need ära andma- selleks oli kontori sissepääsu juurde pandud sadu spetsiaalseid kapikesi. Lukoil põhjendas toona mobiiltelefonide keeldu sellega, et need segavad töötegemist. „Need pidevalt helisevad nõupidamistel ja segavad,“ selgitas ettevõtte esindaja siis. Lukoil ei ole Vedomostile vastanud, kas need reeglid ka praegu kehtivad.