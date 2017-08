Aeroflot tõstis piletihinnad jalgpalli MM-i ajaks kuni kuuekordseks, aga teatas siis tehnilisest veast

Vene lennufirma Aeroflot süsteem tõstis lennupiletite hinnad 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlusi võõrustavatesse linnadesse mängupäevadeks 4-6-kordseks, kuid ettevõtte esindaja teatas hiljem, et tegemist oli tehnilise veaga, teatas reedel ajaleht Vedomosti.

Veebilehe Aviablogger looja Konstantin Parfjonenok juhtis tähelepanu sellele, et nädal enne MM-i finaalturniiri algust tõusevad Aerofloti piletite hinnad Moskvast Volgogradi, Jekaterinburgi, Kaasanisse, Nižni Novgorodi, Doni-äärsesse Rostovisse, Samarasse, Peterburisse ja Sotšisse ning sealt tagasi neli kuni kuus korda, vahendab Interfax.

Kõige vähem kallines kõige odavam pilet Rostovisse – 4,2 korda 19 005 rublani (270 euroni), kõige suurem hinnatõus puudutas Volgogradi – 6,2 korda 20 354 rublani (290 euroni) ühe otsa turistiklassi pileti eest.

Aerofloti esindaja ütles neljapäeva õhtul Vedomostile, et sellised hinnad on tehniline viga ning kõik reisijad, kes selle hinna eest piletid ostsid, võivad need ilma trahvita tagastada.

Aerofloti veebilehe broneerimissüsteem hakkas neljapäeva õhtul MM-i perioodi kohta andma veateadet. Jalgpalli MM-i finaalturniir toimub Venemaal 2018. aasta 14. juunist kuni 15. juulini.