Afganistanis pole majanduslikult head alternatiivi oopiumi kasvatamisele

Afgaani farmeritel on moonipõldudel käed-jalad tööd täis ajal kui algab saagikoristuse hooaeg. Valitsus ei suuda välja juurida oopiumiäri.

Korrumpeerunud bürokraatide, smuugeldajate ja Talibani võitlejate abil suudavad afgaani põlluharijad säilitada aastast umbes 9000 tonni heroiini jõudmist maailmaturule, kuigi valitsus püüab piirata moonikasvatust.

„Teisi kultuure kasvatades ei saa me piisavalt raha,“ ütles 35-aastane Mohammed Nadir Reutersile. Kahelt aakrile külvatult teenib ta aastas enam kui 3000 dollarit tulu. Kui ta kasvataks samal maal nisu, teeniks ta alla tuhande dollari. Nadir peab osa kasumist jagama Talibaniga, saades sel moel oma põldudele kaitse ning kes leiavad kaubale ostjad.

ÜRO hinnangul on narkootikumide kolm miljardi dollarilisel turul Afganistani osa suur.

Kuigi aastaid on võideldud keelamaks moonikasvatust, on see ikkagi majanduse oluline alussammas. Mullu kasvas oopiumitoodang aastaga 87 protsenti.

Mullu jagas valitsus põllumeestele 10 000 tonni nisuseemet ja 20 000 tonni väetist, et põlluharijad vahetaksid kasvatavaid kultuure. Paljud põllumehed võtsid abi vastu, kuid ei külvanud seda maha.