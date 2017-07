Ahti Kuningas: väljastpoolt raudteeäri tulnud nõukogu liikmetele tuleb selgitada, kuidas vaguniäri käib

Vagunite rentimise äri ei ole EVR Cargo juhtidele võõras, nad teavad, mida nad teevad, kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler ja EVR Cargo nõukogu liige Ahti Kuningas.

Kuningas rääkis Vikerraadio Uudis+ saates, et ettevõtte nõukogu on vahetunud, Venemaale vagunite rentimise äri kiitis heaks eelmine nõukogu.

Uuel nõukogul on tema sõnul toimunud ainult kaks nõupidamist. Eelmisel nädalal arutati ka vagunite rentimise äri küsimust ning otsustati selle nõupidamisega jätkata sel nädalal. EVR Cargo nõukogu koguneb taas neljapäeval.

Kuninga sõnul on ettevõtte uues nõukogus liikmeid, kes ei ole raudteeäris tegutsenud. Praegune äriplaan näeb ette korralikke kasumimarginaale. „Tuleb neile selgitada, kuidas vaguniäri käib,“ rääkis Kuningas, lisades, et see valdkond ei ole ettevõttele uus ning töötajad teavad, mida nad teevad.

Kuninga sõnul on poliitiline risk Venemaal olemas, aga ei saa panna äri Venemaaga täielikult seisma.

Kuningas märkis, et ka EVR Cargol endal läheb vaguneid edaspidi tarvis, sest viie aasta jooksul kantakse maha 700 vagunit.