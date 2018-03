Ahto Lobjakas: Eesti vajab (vähemalt) põlevkivifondi

Eestis tuleb luua loodusvarade käitamisest rahastatav investeerimisfond, Norra naftafondi eeskujul, kirjutab kolumnist Ahto Lobjakas ajalehes Äripäev.

Mõte on nii iseenesestmõistetav, et näib uskumatuna, et ükski poliitiline jõud pole selle peale tulnud kas või puhtpopulistlikel motiividel.

Võimalik, et peavooluerakonnad töötavad sellises Exceli tabelite lummuses, et hirm eelarvelisese varblase pärast peos ei lase isegi tekkida mõttel palju suuremast ja õilsamast linnust katusel.

Ideel on kaks võimalikku vormi – lihtne ja põhjalik. Esimene kujutaks end naftafondide eeskujul põlevkivi kasutamise maksustamist ühiskonna pika perspektiiviga huvides.

