Ähvardus tehti teoks: üleöö kadus KV.ee-st meeletu hulk kuulutusi

Eile tuli ootamatu teade, et 11 Eesti suuremat kinnisvarafirmat on teinud kokkuleppe, et nad lahkuvad üheskoos Eesti Meediale kuuluvast portaalist KV.ee. Kui seni sai portaal nimetada end Eestis portaaliks number üks, siis nüüd enam mitte. Suurtest tegijatest kaheksa on lõplikult juba lahkunud.

Kui veel eilse seisuga oli KV.ee portaalis enam kui 30 000 pakkumist, siis täna on neid napilt üle 21 000. Peab aga mainima, et 11st firmast kolm on veel täna oma pakkumistega portaalis sees. Nimekirjas on 23 LAAM büroo maaklerit ning lausa 46 Arco Real Estate maaklerit. Lisaks ka üks 1Partneri maakler. Ühise deklaratsiooni järgi peaks ka nende firmade müüjad oma pakkumistega sealt kaduma. Kui see juhtub, siis just eriti tänu Arcole võib pakkumisi alles jääda 20 000 kanti. Tõenäoliselt on tegu portaali enda viiteajaga ning homseks on ka need tegijad läinud.

Üleöö kadus KV.ee'st näiteks 4156 korterimüügi kuulutust, 2277 majamüügi kuulutust ning 3077 maamüügi kuulutust.

Samal ajal on Eesti uus turuliider City24.ee, kelle omanikuks on muide Ilmar Kompus. Tema taust on huvitav, sest varasemalt on ta olnud ka BNSi omanik, kuid ühel hetkel müüs ta selle Eesti Meedia omanikule Margus Linnamäele. Erinevates ringkondades on räägitud, et ka City24.ee'd kontrollib tegelikult Linnamäe. Niisiis tegi ta justkui iseendale kingituse. Samas oli tal enne kaks enam kui 30 000 kuulutuste arvuga veebikülge, nüüd enam mitte.

Ühiselt otsustasid eile KV.ee'st lahkuda Pindi Kinnisvara, Uus Maa, CKE, Domus Kinnisvara, Arco Vara, LVM, Ober Haus, 1 Partner, RE Kinnisvara, LAAM ja Kinnisvaraekspert. Põhjuseks toodi uus hinnakiri, mis tähendanuks suurtele tegijatele kohati 400-kordset hinnakasvu.