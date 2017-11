Ain Hanschmidt: kes soovivad oma firmat müüa, peaksid seda tegema kohe

Infortari juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul maandab ettevõtte tegevuse laiendamine välisriikidesse sisepoliitikast tulenevaid riske.

tegutsemine samuti väga riskantne, sest sõltud ühe riigi sisepoliitikast,“ ütles Hanschmidt SEB finantsjuhtide konverentsil.

Hanschmidti hinnangul on endiselt kõige otstarbekam investeerida finantsvahendusse, kinnisvarasse ja laevandusse. „Kindlasti tasub investeerida eri valdkondadesse. Ühest küljest ei hakka endal igav ning teisest küljest maandad oma riske juhuks, kui üht sektoritest peaks tabama kriis,“ ütles Hanschmidt.

Veel lisas ta, et on mõistlik investeerida kõrgtehnoloogiasse: „Tallinki moodne reisilaev Megastar on 40% suurem kui sõsarlaev Star, aga kütusekulu on tal seevastu 30% väiksem. Tallinkil kulub iga aasta kütusele 80-100 miljonit eurot – kujutage ette kui saaksime seda kulu vähendada kolmandiku võrra.“ Hanschmidt näeb suurt potentsiaali ka energeetikasektoris.

Ettevõtete müügiks on soodne aeg

„Kui majanduskeskkonnast rääkida, siis oleme laineharjal. Need, kes soovivad ettevõtet müüa, peaksid seda tegema kohe.“ Hanschmidti sõnul on just praegu parim aeg kaaluda ettevõtte müüki või börsile minekut. „Nelja aasta pärast enam turg nii soodne pole. Euroopa Keskpank hakkab vähendama raha juurde trükki ning me ei saa teada, kuidas turg sellele reageerib.“

Infortari juhatuse esimehe sõnul on edukal investeerimisel määravaks teguriks visioon: „Ka golfi mängides vaatan ju kaugemale ning mõtlen, kuhu pall võiks maanduda. Iseasi, kas see ka nii läheb, aga mingi kaugem eesmärk peab kindlasti olema.“