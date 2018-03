Ain Hanschmidt siseneb liivaärisse. Ilusa nimega firma ostis Kuusalus kaevandava firma

Ärimees Ain Hanschmidti suurosalusega ettevõtte Infortar tütarfirma Jõevulin ostab Harjumaal Kuusalu karjäärides liiva kaevandava ettevõtte Kiiu Soon, kirjutab Äripäev.

Kiiu Soon valmistab ehitusliiva ja müüb seda ehitusettevõtetele. Aastaaruandest selgub, et tegevusalaks on liivade fraktsioneerimine ja vee alt kaevandamine. Kiiu Soon kaevandab ehitusliiva Kuusalu ja Huntaugu karjäärist. 2016. aastal kasvas ettevõtte käive 1,7 miljonilt 2,3 miljonile eurole.

Mullu suvel asutatud Jõevulin OÜ ja selle emafirma RRTK Kapital OÜ juhatuse esimehe Rein Rätsepa sõnul on protsess alles alguses ning plaane saavad nad tutvustada alles siis, kui konkurentsiamet tehingule loa andnud. Praegu just selle otsuse taga tehingu lõpuleviimine seisabki.

