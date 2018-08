Ainukese kvalifitseerunud pakkumusega ettevõte omandas ELMO

„Vaadates elektriautode kasutamise pidevat tõusu kogu maailmas, on ELMO laadimistaristu uuel omanikul arvukalt võimalusi teenust järjest laiemalt pakkuda ja ka uuendada. Laadimistaristu aktiivseteks kasutajateks on teiste seas ka elektritaksod, mille arv on samuti tõusuteel,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan.

ELMO kiirlaadimistaristu hõlmab 168 laadimisseadet, mis koos ELMO veebidomeeni ja kaubamärgi kasutusõigusega müüakse Elektrilevile. Elektrilevil on kohustus jätkata teenuse pakkumisega vähemalt järgneva viie aasta jooksul ning tõsta teenuse kvaliteeti ja kasutajasõbralikkust.

Indrek Gailani sõnul on ELMO laadimistaristu teenus Eestis hästi vastu võetud. „Riik soovis ELMO teenuse abil elektrisõidukite levikut Eestis suurendada ja selle eesmärgi me oleme suutnud täita. Elektrisõidukite arv on Eestis viimase nelja aasta jooksul pea neljakordistunud,“ ütles Gailan.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pani ELMO kiirlaadimistaristu enampakkumisele juunikuus, pakkumisi laekus kaks. Teise pakkuja, Luku-Expert OÜ pakkumus oli küll 15 000 euro võrra suurem, kuid kuna pakkuja ei suutnud nõuetekohaselt ja juriidiliselt siduvalt tõendada lubadust teenuse katkematuks jätkumiseks, ei olnud võimalik nende pakkumust nõuetele vastavaks lugeda.

Elektrilevi valmistab ette taristu ülevõtmist ja teenuse sujuvat jätkamist, et alustada laadimisvõrgustiku haldamisega 1. septembrist. Teenus jätkub ELMO nime all ja klientide jaoks toimib laadimisvõrgustiku kasutamine esialgu samal kujul edasi. Sel aastal tegeleb Elektrilevi teenuse opereerimise ülevõtmisega, edaspidi on fookuses taristu arendamine.