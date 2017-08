AINULT ÄRILEHES: Eesti tipp-poliitikute ettevõtted. Kes on tipus, kes maadleb maksuvõlgadega

Eesti tipp-poliitikute seas leiab igasuguse tasemega ettevõtjaid. On neid, kel käibe- ja kasuminumbrid miljonites, kuid neidki, kel juriidiline keha niisama paremaid päevi ootab. Kes on edukamad tipp-poliitikuist ettevõtjad? Kellel on suurimad maksuvõlad? Millise erakonna ladvik on kõige edukam?