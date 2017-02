AINULT ÄRILEHES: üks ja ainus kord - maailma üks tehnoloogilisemaid reisilennukeid maandus Tallinnas

Varssavi-Tallinn graafikujärgse liinilennu tegi vahetult enne Eesti riigi sünnipäeva Boeing 787-800 Dreamliner. Dreamliner ei ole kaugeltki maailma kõige suurem lennuk, tegemist ei ole ka maailma kõige uuema lennukimargiga, aga Nordica ärisuuna müügijuhi Toomas Uibo sõnul on USA lennukitootja lennuk kahtlemata maailma kõige tehnoloogilisem lainer.

Dreamliner ei ole mitte kunagi varem Tallinnas maandunud. Seetõttu võeti ta Tallinnas väärikalt vastu. Külma ja tuisust ilma trotsides ootasid Dreamlinerit mitukümmend lennundushuvilist. Lennuki saabumist pildistati nii autode katustelt kui kõikvõimalikelt lennuvälja ümbritsevatelt küngastelt.

Lennuki saabumine tekitas palju elevust ka erinevaid lennukitüüpe kohanud lennujaama töötajates. Enne kui Dreamliner lõplikult väravasse ruleeris, klõbistasid "toruoperaatorid" sellest veel viimaseid lähikaadreid.

Maailma kõige suuremad Dreamlinerite kasutajad on All Nippon Airways, Qatar Airlines, Japan Airlines ja United Airlines, aga selle lennukitüübiga lendavad teiste seas ka British Airways, Air New Zealand, Air Canada ja Air India.

Lennuki esmalend toimus 15. detsembril 2009. Lennuk tõusis õhku Everettis Washingtoni osariigis, katselend kestusega kolm tundi kulges viperusteta.

Kahe Rolls-Royce mootoriga lennuki enamasti komposiitstruktuuriga kere laius on 577 cm, kõrgus 592 cm. Nii 787-8 kui 787-9 tiivaulatus on 60,1 m, kõrgus 17 m ja pikkus vastavalt 56,7 ja 62,8 meetrit.

Lennukite 787-8 ja 787-9 kolmeklassiline salong mahutab 223–259 reisijat, lennu-ulatuseks vastavalt 15 700 ja 15 400 kilomeetrit.

Järgnevalt saate vaadata galeriid sellest, milline näeb LOT-ile kuuluv Dreamliner välja seest ja väljas ning kuidas võõrustatakse Dreamlineri äriklassi reisijaid.