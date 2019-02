Ainus Eesti ettevõtja sai Facebookilt personaalse koolituse ja kohtus ka sotsmeediafirma tippjuhiga

Ka tänavu aasta algul kohtus Eesti ettevõtja Sandbergiga. „Sel aastal toimus üritus Dublinis. Euroopast 500 ettevõtjat 17 riigist. Eestist olin jälle ainus, samas näiteks Soomest oli neli esindajat, Itaaliast 30, Inglismaalt 50 esindajat jne. Olles teist aastat Facebook SME programmi liige, oli au taas kohtuda Sheryl Sandbergi endaga ja üleüldse õppida ettevõttelt, mis on maailma tuntuimate brändide esireas. Tänavuses sõnumis rõhutas ta, et postitustes tuleb keskenduda ühele asjale korraga: "One product, one post, one picture at the time!"", rääkis Aljona Gorbatškova.

Miks just teda välja valiti? „Ma arvan, et neile on oluline leida ja aidata ka just naisi kui ettevõtjaid ja Tassikoogid kohviku postituste efektiivsus võis ka silma jääda." Tema sõnul rõhutatakse sellistel koolitustel just seda, kuidas sotsiaalmeediat enda kasuks tööle panna ja leida toodetele võimalikult täpne sihtrühm. „Näiteks kui sul on sünnipäev ja see on Facebooki märgitud, siis mina saan oma tassikookide reklaami suunata just sulle, et tuleksid ja ostaksid oma sünnipäeva koogid meilt."