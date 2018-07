Air Baltic kasutab iga ettekäänet, et reisijatele kompensatsiooni mitte maksta

Air Balticu lennuk. Foto: Andres Putting

Maailma üks täpsemaid lennufirmasid, töötajate poolt armastatud, just oma edukaima majandusaasta lõpetanud- kõik see iseloomustab hästi lõunanaabrite Air Balticut. Kuid on üks tume plekk, mis lennufirmat juba mitmeid aastat kummitab ning mille üle reisijad sageli sotsiaalmeedias kurdavad, kirjutab Läti ajaleht Latvijas Avīze.