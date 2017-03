Air Baltic otsib Eestis töötajaid

Air Baltic korraldab Eestis avatud uste päeva, et leida siit noori professionaale, eelkõige otstakse praegu pardateenindajaid.

Air Balticu asepresident Jans Vanags lausus, et lennufirmas on juba üle kahekümne Eesti piloodi. Nüüd keskendutakse pardateenindajatele, sest lennufirmal lisandub Eestis pidevalt sihtkohti ja reisijaid ning Eesti on lennufirma jaoks koduturg. Samuti tahab lennufirma panustada Eesti eesistumisele ja eestikeelsele teenindusele sel perioodil.

Erilist ettevalmistust ning oskusi kandidaatidelt ei oodata. Eeldatakse keeleoskust, kuid väljaõppe tagab lennufirma. Samuti makstakse väljaõppe ajal tasu. Kui suur pardateenindaja tasu on, ei soostunud Vanags ütlema, põhjendades seda konkurentsiolukorraga.

Vanagsi sõnul palkab lennufirma tegelikult uusi inimesi kõikidele ametikohtadele. Viie aasta jooksul palkab lennufirma juurde 1000 inimest.