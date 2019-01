Air Baltic plaanib Euroopas uue lennufirma loomist

Air Balticu juht Martin Gauss selgitas, et firma tahab tuua uude ettevõttesse 30 Airbus 220 lennukit ning korrata ärimudelit, mis on neile koduturul edu toonud.

Strateegia detailid avaldab lennufirma pärast seda, kui kinnitab ülejäänud A22 tellimused selle aasta lõpus. Rahastusega tegelemiseks palgatakse nõustaja.

Ühe võimalusena nähakse ka finantseeringut 80% lennufirma aktsiate omanikult Läti riigilt ning 20% aktsiate omanikult Lars Thuesenilt. Samuti on võimalus müüa osalus mõnele erafirmale.

Igatahes võib see sillutada teed Läti lennufirma avaliku aktsiaemissiooni korraldamiseks.