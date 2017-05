Air Baltic tahab kaasata lisaraha 50 miljonit eurot

Läti lennufirma Air Baltic äriplaan Horizon 2021 näeb ette täiendava kapitali kaasamist 50 miljoni euro mahus.

Läti Delfi kirjutab lennufirma majandusaasta aruandele tuginedes, et lennufirma töötab omakapitali suurendamise nimel ning selleks tuleb kaasata lisainvesteeringuid 50 miljoni euro mahus.

Läti valitsus on seadnud eesmärgiks leida selle aasta lõpuks lennufirmale strateegiline investor ning kapitali kaasamine ja investori leidmine toimuvad samaaegselt.

Lennufirma pressiesindaja Alise Briede sõnul tegeleb strateegiise investori otsingutega finantskonsultatsioonide firma Lazard Freres. Biede kinnitusel on paljud potentsiaalsed investorid juba oma huvi üles näidanud ning praegu käib läbirääkimiste protsess. „Investor on tarvis leida aasta lõpuks,“ kinnitas ta.

Transpordiministeeriumi esindaja Kaspars Ozolinš märkis, et kui strateegilise investori kaasamine ei õnnestu, siis riik lennufirmasse seda raha ei pane. Ozolinši sõnul ei ole Air Balticul raha tegevuseks kriitiliselt tarvis, vaid see on vajalik rahavoo efektiivsuse suurendamiseks ning äri laiendamiseks. Kui investorit ei leita, võib lennufirma Ozolinši sõnul vajaminevad vahendid turult laenata.