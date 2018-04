Air Balticu juhi palk vähenes, kuid sissetulek kasvas

Lõunanaabrite lennufirma Air Baltic juhi Martin Gaussi töötasu oli eelmisel aastal 1,16 miljonit eurot. Aasta varem teenis ta 1,042 miljonit eurot.

Tulude deklaratsioonis märkis Gauss, et tema palk oli eelmisel aastal 579 092 eurot. Seda on eelmise aasta 1,042 miljoni euroga võrreldes 44,4% vähem, vahendab Läti Delfi.

Kuid Air Balticust saadud üldised tulud Gaussil mullu suurenesid. Nii märgib ta deklaratsioonis, et ettevõte maksis talle mullu 548730 eurot preemiat ning tervisekindlustuse kompensatsiooni 32 213 eurot.

Deklaratsioonis seisab ka, et Air Balticu juht tegi eelmisel aastal palju suuri oste. Seejuures üks üle 10 000 euro suurune ost, kaks liisingumakset, neist mõlemad 15 000 euro suurused, koolitustasu 9000 eurot Gauss maksis ka ruumirenti 9200 eurot. Deklaratsioonis on ka teisi tehinguid, mille kogusumma on 235 500 eurot.

Gaussi laenukohustused vähenesid eelmisel aastal 50 000 euro võrra ning olid aasta lõpuks 250 000 eurot.

Aasta lõpus oli ta pangaarvetel Saksamaal, Itaalias, Austrias ja Lätis kokku 123 500 eurot.

Eelmise aasta lõpus kuulus Gaussile jätkuvalt 2015. aasta Tesla, 2009. aasta ATV Canam Quard ning 2016. aasta 2016. aasta Mercedes Benz ning 2015. aasta Volkswagen.

Talle kuuluvad hooned Saksamaal, Austrias, Itaalis ning samuti ettevõtete osalused.

Läti riigile kuulub Air Balticust 80%, ülejäänud 20% omanik on Taani ettevõtja Lars Tuseni firma Aircraft Leasing 1.