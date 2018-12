Air Balticu juht: kaalume lennufirma börsile viimist

Juba aastaid kestnud strateegilise investori otsinguid kommenteerides oli Gauss napisõnaline, tõdedes vaid, et on hea, kui lennufirma investoreid kaasab, kuid selle ajani ma seda protsessi avalikult ei kommenteeri.

Gauss rääkis, et lisaks investori otsingutele kaalutakse ka aktsiate börsile viimist. Õigetest tingimustes võib see Gaussi sõnul juhtuda. Gauss kinnitas, et see oleks kasuks nii Läti majandusele kui ka reisijatele.

Selle aasta kümne kuu kokkuvõttes sõitis lennufirmaga 3,553 miljonit reisijat, mida on 18% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.