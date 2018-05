Air Balticu reisijate arv hüppas üles

2018. aasta esimese nelja kuuga lendas Air Balticuga 1 065 664 reisijat, mis on 22% rohkem kui eelmise aasta sama perioodil. Aprillis lendas firmaga aastatagusega võrreldes 17% rohkem ehk 335 767 reisijat.

"Samm-sammult siseneme suvehooaega ja kasvatame oma tegevust. Möödunud aprill on lennufirma kogu ajaloos üks edukamaid ning see annab meile tugeva põhjuse oma tööga rahul olemiseks. Tuues edasisi paralleele lennufirma arenguga, ütleksin, et võrreldes 10 aasta taguse aprilliga lennutasime möödunud kuul lausa kaks korda rohkem reisijaid," märkis firma juhatuse esimees Martin Gauss.