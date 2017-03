Air Balticul uus kosilane: vastuolulise sakslase aktsiapaki saab taanlane

Läti lennufirma Air Baltic 20% aktsiapakk, mis kuulub vastuolulisele ettevõtjale Ralf-Dieter Montag-Girmesile, võib minna Taani ärimehele Lars Tusenile.

Tusen tutvustas täna Läti valitsuskabinetile 20% lennufirma aktsiate omandamise plaani.

Läti Delfi kirjutab, et Läti transpordiministri Uldis Augulise kinnitusel ei näe riigi õiguskaitseorganid selles midagi problemaatilist, et taanlane Lars Tusen võib saada umbes 20% lõunanaabrite lennufirma Air Baltic aktsiatest.

Augulis toonitas, et õiguskaitseorganid kontrollisid Tuseni tausta vastavalt lennundusseadusele ega leidnud tema kapist ühtegi luukeret, mis võiks Läti riigiga tehingu sõlmist takistada.

Taani ärimehe kinnitusel huvitab Air Baltic teda, sest ettevõtte äri on arendatud edukalt, uuendatakse lennukiparki ning ettevõttel on Baltimaades ja Skandinaavias hea positsioon.

Tusen kinnitas, et ta on finants-, mitte strateegiline investor, mistõttu ei huvita teda võimalikult suure aktsiapaki omandamine. Taanlane loodab tehingu võimalikult kiiresti lõpule viia.

Tusen kinnitas, et talle kuulub osalus taanlaste lennufirmas Jet Time. Ettevõte on viimasel ajal üle elanud raskusi, kuid olukord on parenenud.

Eelmise aasta mais suurendati Air Balticu aktsiakapitali 256,47 miljoni euroni. Läti riigile kuulub lennufirmast 80,05% ning Aircraft Leasing 1-le, mille president on vastuoluline erainvestor Ralf Dieter Montag-Girmes, umbes 20%.

Aircraft Leasing 1 kuulub Iirimaal registreeritud firmale Ialh Limited.

Avalikult kättesaadavate andmete kohaselt töötab Lars Tusen mitmete firmade juhatustes: Basisbank, RoBAT, Nørrebro Bryghus, Dutch Leisure Group. Lisaks on tema karjäär olnud seotud firmadega FTI Group, Airtours, Scandinavian Airlines ja Privatbanken (nüüdne Nordea).