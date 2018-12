AirBaltic tugevdab kohalolu Tallinnas, lennufirma toob siinsesse baasi veel 2 lennukit

"Alates 2014. aastast kasvatame plaanipäraselt oma kohalolekut Tallinna Lennujaamas ja meil on väga hea meel, et aina rohkem Eesti elanikke lendab just airBaltic'uga," põhjendas tugevamat kannakinnitust Tallinnas lätlaste lennufirma juhatuse esimees Martin Gauss.

Tema sõnul hakkab airBaltic järgmisest suvest teenindama Tallinna lennujaamast otselende 12 erinevasse sihtkohta. "Viies oma kolmanda lennuki Eesti pealinna, kinnitame kuivõrd pühendunud me oleme kohalikule turule," sõnas Gauss.

Ta märkis, et näeb airBaltic'ut kui tõelist Baltikumi-ülest lennufirmat "Ja Eesti on kindlasti üks osa meie kasvamise loost" rõhutas lätlaste lennufirma juht.

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica on teatanud hoopis vastupidistest sammudest. Nimelt vähendab lennufirma uue aasta algusest regulaarlendude arvu, ka kahaneb kolmandiku võrra suviste sihtkohtade arv.

AirBaltic plaanib käesoleval aastal transportida umbes 400 000 reisijat Eestist/Eestisse, mis teeb Tallinna operatsioonimahult teiseks turuks Baltikumis peale Riia.

Praeguseks pakub airBaltic otselende Tallinnast Amsterdami, Berliini, Londonisse, Oslosse, Pariisi, Stockholmi, Viini ja Vilniusesse, millele lisanduvad ka mugavad ühenduslennud läbi Riia. 2019. aastal käivituvad Tallinnast ka uued otselennud Malagasse, Brüsselisse ja Kopenhaagenisse.