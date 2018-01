airBaltic vedas 2017. aastal Eestis rekordiliselt üle 362 000 reisija

airBaltic vedas 2017. aasta jooksul Eestis kokku üle 362 073 reisija. See arv kasvas 2016. aastaga võrreldes enam kui 20% võrra ja need näitajad on lennufirma jaoks rekordilised.

airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss: “2017. aasta oli meie jaoks väga edukas. Käivitasime 13 uut lennusihtkohta, võtsime edukalt kasutusele 7 uut Bombardier CS300 tüüpi lennukit ja saime ülemaailmselt punktuaalseomaks lennufirmaks.

Aasta teisel pool püstitasime iga kuu uue reisijatearvu rekordi. Meie meeskond on teinud suurepärast tööd ning mul on hea meel, et nende saavutuste taga on ka Eesti spetsialistid.

Alanud aastal saame pakkuda veelgi mugavamaid reisivõimalusi ja vähemalt 8 uut sihtkohta. Jätkame säästva arengu ja nende ärieesmärkide suunal, mida esitab meie äriplaan "Horizon 2021"."

Kokku 2017. aastaga on airBaltic vedanud 3.5 miljonit reisijat ehk 22% rohkem kui 2016. aastal. Need näitajad on lennufirma jaoks rekordilised.

airBaltic pakub Tallinnast otselende Amsterdami, Berliini, Pariisi, Viini, Riia ja Vilniusesse. 27. märtsil lisanduvad otselennud Londonisse Gatwicki lennujaama.