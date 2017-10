AirBalticu juht Martin Gauss: meie ega Nordica ei jää üksi püsima

Kumb on praegu airBalticule suurem probleem, kas reisijate või töötajate leidmine?

Meie suurim probleem on kätte saada tellitud lennukid – need ei tule nii kiiresti, kui ootasime. Uue plaani jaoks vajame uusi lennukeid. Ka pilootide leidmine on keeruline. Tänavu on sellega korras, aga edasise kasvu nimel peame juba praegu tööjõuga tegelema. Suvel on pilootidega keeruline olukord, talvel aga lihtsam. Pilootide puudus pole pelgalt Euroopa teema, vaid üleilmne probleem. Umbes pooled meie piloodid on Balti riikidest ja pooled mujalt ning Balti pilootidega on lihtsam, sest nende pered on siin. Väljastpoolt palgatud piloodid aga lahkuvad, kui neile kodumaal tööd pakutakse.