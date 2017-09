AirBalticu juht Saksamaa valimistest: minul on valimas käidud

Neljapäeval oli Tallinnas airBalticu sakslasest juhatuse esimees Martin Gauss, kes lahkas veidi usutluses Ärilehele Saksamaa valimiste võimaliku mõju majandusele.

Saksamaal tulevad varsti valimised. Kas õhus on tunda mingit muutust?

Pühapäeval tulevad valimised. Ma olen juba oma valmissedeli täitnud ja postiga saatnud. Usun, et kõik kellel on õigus valida, peavad seda tegema. Valmimine on privileeg ja ma kasutasin seda.

Huvitavaks läheb pühapäeval kell 18 saksa aja järgi, kui hakkavad tulema esimesed tulemused. Siis hakkavad tulema väga nauditavad poliitikute selgitused, miks tulid sellised tulemused. See on väga meelelahutuslik.

Valimised tulevad põnevad, sest meil on paremradikaalne partei, mis võimule tulles lööks kõvasti Saksamaa reputatsiooni väljaspool riiki, mida ma ei sooviks näha. Aga tegemist on demokraatliku riigiga ja kui rahvas valib selle partei, siis tuleb seda aktsepteerida.

Kas Angela Merkel jääb ikka võimule?

Ta sai minu hääle. Loodetavasti jätkab ta valitsusjuhina, kuna juhib riiki hästi. Ta on hea ka konfliktiolukordade lahendamisel nii Euroopas kui kaugemal.

Kas majanduspoliitikas on oodata suurt muutust?

Maksusüsteemis tuleks suured muutused kui koalitsiooni moodustaksid näiteks vasakpoolsed ja sotsiaaldemokraadid. Siis kasvaks sotsiaalsüsteem. Meil on alati nii, et kui sotsiaaldemokraadid on pukis, siis sotsiaalsüsteem paraneb ja majandus käib alla. Kui kristlikud-demokraadid juhivad riiki, siis sotsiaalsüsteem ei kasva nii palju, kuid majandus tavapäraselt kasvab. Kui valitsuses on mõlemad (nii kristlikud demokraadid kui sotsiaaldemokraadid), siis polegi asi nii hull, kuna nad tasakaalustavad teineteist.