AirBalticu võimalikule investorile seatakse kaks karmi tingimust. Kas huviliste hulgas on ka Tallink?

Läti lennufirma airBalticu juht Martin Gauss ütles Ärilehele antud intervjuus, et tõnäoliselt jõuab lennukompanii erastamise protsess lõpusirgele juba tänavu. "Strateeglise investori otsimine on olnud edukas ja meil on kandidaate," mainis Gauss. AirBaltic kuulub hetkel 80 protsendi ulatuses Läti riigile ja 20% kuulub Taani investorile Lars Thuesenile.

Küll aga ei soostunud ta ütlema, kes võiks olla strateegilise investorina lennufirmast huvitatud - kas strateegiline investor võiks olla Eestist, näiteks Tallink?

"Ma ei saa seda kommenteerida," ütles Martin Gauss. "Ootame tulemuste teate ära. Tallink vaatas Estonian Airi. See on ajalugu. Vaatame homset päeva."

Lisaks ütles Gauss, et investorile on kaks päris karmi nõudmist. "Üks tingimus on, et kümneks aastaks tuleb säilitada vähemalt 2016. aasta lennuühenduste tase. Teine tingimus on, et ettevõtte peakontor peab jääma Lätti. Need on kaks karmi tingimust. Ettevõte müüakse ainult siis, kui need tingimused on täidetud. Loomulikult võib partner äri kasvatada ja seda ka eeldatakse. Kuna meie praegune tase on oluliselt kõrgem, ei taheta, et keegi hakkaks ettevõtet kahandama 2016. aasta tasemele," rääkis Gauss.

