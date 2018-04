Airbnb sunnib ka hotelle muutuma personaalsemaks

Üha rohkem inimesi eelistab hotellide asemel ööbida näiteks Airbnb kaudu broneeritud ööbimiskohtades, sest lisaks mõistlikule hinnale saavad nad oma vastuvõtjaga ka suhelda ja temalt soovitusi, kuhu võõras linnas minna. See sunnib ka hotelle muutuma üha personaalsemaks.

„Kui hotellidele antud keskmine hinnang on Tripadvisoris 3,8, siis 95% Airbnb arvustusi saab hindeks 4,5. Paljud arvavad, et Airbnb edu taga on vaid odavam hind, kuid tegelikult on uuringud näidanud, et samaväärselt hindavad Airbnb kasutajad seda, et platvormi on mugav kasutada ja külastuse käigus saadud kogemus on palju isikupärasem,“ selgitab hotellidele klienditeeninduse platvormi pakkuva Eesti ettevõtte Guestjoy juht Alar Ülem.

Tema sõnul on see selge märk, et ka hotellid peavad kiirelt muutunud oludega kohanema. Hotellide kasuks räägib omakorda see, et paljud inimesed eelistavad siiski privaatsust ehk nad ei soovi ööbida kellegi teise kodus. „Teisalt tahavad ka need inimesed saada soovitusi ja pakkumisi, millist põnevat näitust sihtkohas külastada, kus õhtust süüa või kuhu poodlema minna,“ kirjeldab Ülem.