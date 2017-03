Aivar Kokk transiidist: Eesti tasud on kõrged, aga asi ei ole selles

Transiidi vähesus pole mitte Eesti kõrgemate veotariifide vaid käestläinud majandussuhete küsimus, ütles riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL) intervjuus Põhjarannikule.

Eesti transiidikäive on viimase kümne aastaga langenud üle nelja korra, samal ajal kui Läti käive on kukkunud 10-15 protsenti.

"Ma arvan, et praegu ei ole asi tariifides, olgugi et Eesti tariifid on kõrgemad kui naaberriikides," ütles Kokk. "Kindlasti on paljugi kinni poliitikas ja mõningates väljaütlemistes. Poliitikud pole ka käinud kaasas ettevõtjatega, et luua majanduskontakte. Oma naabritega tuleb majandussuhteid hoida. Kui vahepeal on need käest ära läinud, siis tuleb püüda neid uuesti üles soojendada."

Koka idee on moodustada transiidi edendamiseks Team Estonia, mis koondaks nii ettevõtjaid kui ka poliitikuid. Selle grupiga on kavas minna aprillis Moskvas ja juunis Kasahstanis transiidifoorumitele. "Eesmärk on suurendada transiidi mahtu kaks korda," ütles Kokk.

"Tuleb Team Estonia püsti panna ning minna ja aidata. Me ei looda hästi kiireid tulemusi, aga hea, kui suudame väikesegi päikesekiire kätte saada. Iga ešelon, mis Eestist raudteed mööda läbi sõidab, toob riigile tulu," rääkis Kokk.