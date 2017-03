Aivar Rehe: inflatsioon toob kobedama majanduskasvu

Varem maksuametit ja panka juhtinud, praegu Teret tüüriva Aivar Rehe sõnul jääb inflatsioon kasvavasse trendi.

Toiduainetööstuse ettevõtted on juba mõnda aega tundnud vajadust hindu tõsta, ent deflatsiooni puhul on see olnud keeruline. Kas nüüdne inflatsiooni tõus muudab olukorra paremaks?

Inflatsiooni allikana on esile toodud sündmusi kütuseturul, peaasjalikult vedela kütuse turul, kus Eestil on vähe kaasa rääkida. Teisalt mõjutavad energia hinda fikseeritud hinnad ehk kohalikud hinnad, kohalikud energeetika hinnad. Need on sisendid, mis hakkavad lükkama Eesti majandust ja inflatsiooni. Kuna selle aasta inflatsiooni start on märkimisväärne, siis suure tõenäosusega tuleb ka tänavune majanduskasv kobedam kui mullune.