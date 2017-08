Aivar Sõerd ettevõtjate kriitikast: saan neist aru. Valitsuse jutt koosneb suurematest ja väiksematest valedest

Aivar Sõerd Foto: Madis Veltman

Täna avaldas Tööandjate keskliit järjekordse majanduse spidomeetri. See näitab kui kiiresti Eesti majandus ettevõtjate arvates liigub. Selle üheks oluliseks osaks on suhtumine valitsuse tegemistesse. Spidomeetris öeldakse, et kui valitsus ei oleks valesid otsuseid teinud, võiks kiirus olla 87 km/h, paraku on aga kiirus 79 km/h. Opositsioonis oleva reformierakonna liige, riigikogulane Aivar Sõerd saab ettevõtjatest aru.