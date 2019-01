Aivar Sõerd: kahju on nõunikest, kes peavad oma ülemuste valesid siluma

Lugupeetud nõunik, kas teadlikult või ebakompetentsusest, jätab tähelepanuta, et nende 86 protsendi deklaratsioonide hulgas on ka selliseid tuludeklaratsioone, kus inimeste deklareeritud tulu oli kuuarvestuses kuni 180 eurot. Kokku oli neid 11 protsenti deklaratsioonide koguarvust, arvuliselt 72 893 deklaratsiooni. Need inimesed ei saa uuest maksusüsteemist midagi võita, sest maksuvaba tulu 180 eurot kuus laienes varem kõigile.